Jury Chechi | «Sono nato nel 1969 | la mia prima vera vacanza fu un premio per ginnasti nel 1996»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Corriere della Sera intervistaCechi, il signore degli anelli. Ha 51 anni, ha vinto un oro e un bronzo alle Olimpiadi, ha cinque titoli mondiali nellaca, unico nella storia. Racconta che non si ferma mai e che non va mai in ferie. «Quando ho scelto laca ho capito presto che mi attendeva un destino da monaco e che avrei passato infanzia, adolescenza e primi anni dell’età adulta in un convento chiamato palestra.nela Prato, ladella mia vita risale aldopo la ...