John Elkann e il mistero della società fantasma

Dopo aver taciuto per quasi 20 anni alle autorità italiane informazioni su Dicembre, la «cassaforte personale» fondata dagli Agnelli (considerata inesistente dalla Camera di commercio), il numero uno della dinastia ha deciso di rendere pubbliche alcune carte, spinto dalle pressioni del settore anti-frode americano. Insospettito da anomalie e punti oscuri. Questa volta John Elkann, l'uomo che fa diventare oro ciò che tocca, sembra aver combinato un bel pasticcio forse dovuto alla fretta. A rivelarlo, paradossalmente, è stato egli stesso. Ha «dimenticato» e tenute «nascoste» alle autorità italiane per ben 18 anni, nonostante ciò che impone ...

