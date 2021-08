James Gunn contro le critiche di Martin Scorsese alla Marvel: "Dichiarazioni davvero ciniche" (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il regista James Gunn è tornato a parlare delle critiche di Martin Scorsese ai film della Marvel spiegando perché le considera ciniche. James Gunn è tornato a parlare dei commenti negativi di Martin Scorsese nei confronti dei cinecomic, spiegando perché li ha considerati troppo cinici e gli hanno suscitato un po' di fastidio. Il regista di The Suicide Squad: Missione Suicida, durante un episodio del podcast Happy Sad Confused è tornato a parlare dell'approccio ai film Marvel e DC da parte ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il registaè tornato a parlare dellediai film dellaspiegando perché le consideraè tornato a parlare dei commenti negativi dinei confronti dei cinecomic, spiegando perché li ha considerati troppo cinici e gli hanno suscitato un po' di fastidio. Il regista di The Suicide Squad: Missione Suicida, durante un episodio del podcast Happy Sad Confused è tornato a parlare dell'approccio ai filme DC da parte ...

