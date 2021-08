Jacobs e le «scarpe con il trucco»: perché quello di Bolt non è un attacco allo sprinter italiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Giorno nuovo, polemica nuova. Dopo le insinuazioni del Washington Post, che ha gettato ombre sulla vittoria di Marcell Jacobs nei 100 metri all’Olimpiade di Tokyo ricordando i numerosi casi di doping e facendo indignare i vertici dello sport italiano, oggi su diversi mezzi di informazione nostrani tiene banco il presunto attacco di Usain Bolt allo sprinter nato in Texas e cresciuto a Desenzano del Garda. Al centro della polemica ci sarebbero le scarpe di nuova generazione utilizzate da Jacobs, caratterizzate da una sorta di effetto molla che rende più ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 agosto 2021) Giorno nuovo, polemica nuova. Dopo le insinuazioni del Washington Post, che ha gettato ombre sulla vittoria di Marcellnei 100 metri all’Olimpiade di Tokyo ricordando i numerosi casi di doping e facendo indignare i vertici dello sport, oggi su diversi mezzi di informazione nostrani tiene banco il presuntodi Usainnato in Texas e cresciuto a Desenzano del Garda. Al centro della polemica ci sarebbero ledi nuova generazione utilizzate da, caratterizzate da una sorta di effetto molla che rende più ...

