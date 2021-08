Jacobs chiarisce: 'Niente Stati Uniti, la mia vita sarà per sempre in Italia!' (Di mercoledì 4 agosto 2021) 'Io vivrò per sempre in Italia, che è il mio Paese. Andrò negli Stati Uniti per andare a trovare mio padre, con il quale ho solo recentemente recuperato un rapporto che per me è importantissimo e al ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 4 agosto 2021) 'Io vivrò perin Italia, che è il mio Paese. Andrò negliper andare a trovare mio padre, con il quale ho solo recentemente recuperato un rapporto che per me è importantissimo e al ...

Advertising

Gazzetta_it : #Jacobs chiarisce: “Niente Stati Uniti, la mia vita sarà per sempre in Italia!” - NoiNotizie : RT @Gazzetta_it: #Jacobs chiarisce: “Niente Stati Uniti, la mia vita sarà per sempre in Italia!” - morettweet : RT @Gazzetta_it: #Jacobs chiarisce: “Niente Stati Uniti, la mia vita sarà per sempre in Italia!” - PolinskiStrikes : Jacobs chiarisce: 'Niente Stati Uniti, la mia vita sarà per sempre in Italia!' - gnomini : RT @Gazzetta_it: #Jacobs chiarisce: “Niente Stati Uniti, la mia vita sarà per sempre in Italia!” -