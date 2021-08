J-Ax era malato di Covid: il dramma segreto del cantante (Di mercoledì 4 agosto 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. J-Ax ha avuto il Covid. In un video rilasciato su Instagram, il rapper racconta la sua esperienza e dà libero sfogo alla sua rabbia amara, puntando il dito contro i politici In un video su Instagram, J-Ax ha raccontato di avere contratto il Covid-19, tuttavia non ne ha parlato per rispetto del mezzo milione di positivi e Leggi su youmovies (Di mercoledì 4 agosto 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. J-Ax ha avuto il. In un video rilasciato su Instagram, il rapper racconta la sua esperienza e dà libero sfogo alla sua rabbia amara, puntando il dito contro i politici In un video su Instagram, J-Ax ha raccontato di avere contratto il-19, tuttavia non ne ha parlato per rispetto del mezzo milione di positivi e

Advertising

Agenzia_Ansa : E' morto a Roma, al Policlinico Gemelli, Gianni Nazzaro, cantante e attore. Era gravemente malato, come confermano… - Agenzia_Ansa : E' morto a Milano Roberto Calasso, l'editore di Adelphi. Aveva 80 anni ed era malato da tempo. Lo annuncia la casa… - ITestini : RT @papito1492: La lega era al 3%, devastata dagli scandali,dai furti e dall'assoluta mancanza di credibilità. Poi, come se niente fosse, S… - claudio_CGJL : RT @papito1492: La lega era al 3%, devastata dagli scandali,dai furti e dall'assoluta mancanza di credibilità. Poi, come se niente fosse, S… - 950Alpa : RT @papito1492: La lega era al 3%, devastata dagli scandali,dai furti e dall'assoluta mancanza di credibilità. Poi, come se niente fosse, S… -