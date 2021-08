Italvolley | la critica dell’allenatore Mazzanti dopo la sconfitta alle Olimpiadi | “Avevo detto alle ragazze di staccarsi dai social”

(Di mercoledì 4 agosto 2021)la delusione per lacontro la Serbia ai quarti di finale dei Giochi olimpici di Tokyo, per l’femminile arriva anche la polemica. Davanti alla prestazione visibilmente sottotono della squadra, l’natore Davidenon ha risparmiato qualchesue giocatrici: il tecnico della nazionale di pallavolo femminile, infatti, si è lamentato dell’eccessiva presenza suidi Egonu e compagne durante l’esperienza olimpica. “...

Advertising

patriziarutigl1 : RT @fattoquotidiano: Italvolley, la critica dell’allenatore Mazzanti dopo la sconfitta alle Olimpiadi: “Avevo detto alle ragazze di staccar… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Italvolley, la critica dell’allenatore Mazzanti dopo la sconfitta alle Olimpiadi: “Avevo detto alle ragazze di staccar… - fattoquotidiano : Italvolley, la critica dell’allenatore Mazzanti dopo la sconfitta alle Olimpiadi: “Avevo detto alle ragazze di stac… -

Ultime Notizie dalla rete : Italvolley critica

Il Fatto Quotidiano

Di queste, 916 arrivano dalla sola Lega, che è assaiverso il provvedimento. Dal M5s sono ... L'avventura dell'è finita per 2 set a 3 contro l'Argentina. Non è andata meglio al basket,...Tutto all'apparenza facile per le ragazze dell', che liquidano anche la pratica ...argento negli 800 metri stile libero che Gregorio Paltrinieri risponde alla sfortuna e a qualche...Non ha senso l’uscita di Mario Adinolfi su Paola Egonu dopo il ko dell’Italia alle Olimpiadi, così come il paragone con Vanessa Ferrari ...TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Italia fuori dal torneo olimpico di pallavolo maschile. Nei quarti gli azzurri sono stati battuti 3-2 dall’Argentina (21-25 25-23 25-22 14-25 15-12). All’Italia non sono ...