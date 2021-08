Italvolley donne fuori ai quarti, Serbia vince 3-0 (Di mercoledì 4 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – L’Italia del volley femminile saluta il torneo olimpico di Tokyo. Le azzurre sono state nettamente sconfitte per 3-0 (25-21 25-14 25-21) dalla Serbia, che affronterà in semifinale gli Stati Uniti (3-0 alla Repubblica Dominicana). Nell’altra semifinale la Corea (3-2 alla Turchia) aspetta la vincitrice dell’ultimo quarto di finale tra Brasile e Russia.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 4 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – L’Italia del volley femminile saluta il torneo olimpico di Tokyo. Le azzurre sono state nettamente sconfitte per 3-0 (25-21 25-14 25-21) dalla, che affronterà in semifinale gli Stati Uniti (3-0 alla Repubblica Dominicana). Nell’altra semifinale la Corea (3-2 alla Turchia) aspetta la vincitrice dell’ultimo quarto di finale tra Brasile e Russia.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

