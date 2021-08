Italia oro nel ciclismo su pista alle Olimpiadi, Moser: “Fantastici” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Sono stati Fantastici, tutti: perché è vero che è stato Ganna a tirare e recuperare il ritardo negli ultimi due giri, ma tenere la ruota di uno come lui ce ne vuole, basta perderla e sei finito. Una squadra fantastica, di cui ci ricorderemo per un bel pezzo”. Francesco Moser commenta così con l’Adnkronos, l’incredibile oro nell’inseguimento su pista conquistato dal quartetto olimpico guidato da Filippo Ganna e con Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan. “Hanno anche rifatto il record del mondo: meglio di così non poteva andare, e adesso aspettiamo Elia Viviani”. Finalmente nel ciclismo una soddisfazione? “Sì, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Sono stati, tutti: perché è vero che è stato Ganna a tirare e recuperare il ritardo negli ultimi due giri, ma tenere la ruota di uno come lui ce ne vuole, basta perderla e sei finito. Una squadra fantastica, di cui ci ricorderemo per un bel pezzo”. Francescocommenta così con l’Adnkronos, l’incredibile oro nell’inseguimento suconquistato dal quartetto olimpico guidato da Filippo Ganna e con Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan. “Hanno anche rifatto il record del mondo: meglio di così non poteva andare, e adesso aspettiamo Elia Viviani”. Finalmente neluna soddisfazione? “Sì, ...

Advertising

Eurosport_IT : ???????????? ?????? ?????????????????????? ?????? L'Italia vola IN FINALE PER L'ORO battendo la Nuova Zelanda con un 3:42.307 da primato… - Coninews : Il tricolore svetta sul campo di regata di Enoshima! ???? Con Ruggero #Tita e Caterina #Banti l’Italia della vela ri… - chetempochefa : Un altro straordinario oro ai #giochiolimpici per l’Italia grazie alla #vela: Ruggero Tita e Caterina Banti sono CA… - TAXICABria : RT @GabusiMarco: #ORO NEL #CICLISMO A SQUADRE! DAL #PIEMONTE UN FILIPPO GANNA IMMENSO ! I nostri azzurri del ciclismo su pista a #Tokyo2020… - flickerxlou : perchè nessuno sta parlando del fatto che l’italia ha vinto l’oro nel ciclismo su pista punto di domanda -