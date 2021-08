Italia fuori dalle semifinali nelle grandi competizioni a squadre, non succedeva da Monaco 1972 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tokyo 2020 sta regalando tante soddisfazioni all’Italia, con 6 ori di assoluto prestigio (qualcuno anche storico) e nel complesso ben 30 medaglie con la speranza di raggiungere il record a quota 36. Ed è per questo, forse, che le note negative fanno ancora più male, specie se di fatto giungono, oltre che dalla scherma, dall’insieme dei grandi sport di squadra, dove per la prima volta dai Giochi di Monaco di Baviera del 1972 (e prima ancora era successo solo nel 1932 a Los Angeles) non portiamo in semifinale nessuna Nazionale. Se nel basket maschile era difficilissimo e già essere a Tokyo è stato splendido (assente, invece, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tokyo 2020 sta regalando tante soddisfazioni all’, con 6 ori di assoluto prestigio (qualcuno anche storico) e nel complesso ben 30 medaglie con la speranza di raggiungere il record a quota 36. Ed è per questo, forse, che le note negative fanno ancora più male, specie se di fatto giungono, oltre che dalla scherma, dall’insieme deisport di squadra, dove per la prima volta dai Giochi didi Baviera del(e prima ancora era successo solo nel 1932 a Los Angeles) non portiamo in semifinale nessuna Nazionale. Se nel basket maschile era difficilissimo e già essere a Tokyo è stato splendido (assente, invece, ...

