Italia da sogno | nell’inseguimento su pista arriva oro e record del Mondo

(Di mercoledì 4 agosto 2021)un altro oro per i colori azzurri Oroazzurro del ciclismo sucosì oggi, 4 agosto, la 30esima medaglia dell’del metallo più pregiato. Filippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni e Jonathan Milan raggiungono il primo posto e si mettono al collo l’oro condeldi 3’42?032. Una doppia impresa considerando che la squadra azzurra ha battuto i campioni deldella Danimarca. GANNNNNAAAA #Tokyo2020 #Olympics #TrackCycling pic.twitter.com/pJjxIS4huq — UCI Track Cycling ...

... pallanuoto:- Serbia 6 - 10 e Settebello fuori Tokyo 2020 basket,- Francia 75 - 84: ... ITALBASKET A TESTA ALTA Ilmedaglia è sfumato anche nel basket, anche se in questo caso il ...Il video con gli highlights di- Serbia , quarti di finale del torneo di volley femminile a Tokyo 2020 . Brutta sconfitta per le azzurre, che crollano contro le serbe e dicono addio almedaglie. 3 - 0 (25 - 21, 25 - 14,...Alle Olimpiadi di Tokyo l'Italia vince il suo sesto oro nel ciclismo su pista-inseguimento a squadre maschile. Un successo che mancava dal 1968.Come nel torneo di pallavolo maschile, anche in quello femminile l’Italia è stata eliminata nei quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020, battuta 3-0 dalla Serbia, campione del mondo e d’Europa ...