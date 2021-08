Italia, Covid-19: rischio zona gialla per la Sardegna (Di mercoledì 4 agosto 2021) Aumentano i contagi da Covid-19 in Italia: 4.845 nuovi casi di Coronavirus su 209.719 tamponi effettuati mentre risultano 27 i deceduti. Situazione critica in Sardegna Sono 4.845 nuovi casi di Coronavirus in Italia a fronte di 209.719 tamponi effettuati, inoltre nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 27 decessi (contro i 23 di lunedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 128.115. In terapia intensiva sono ricoverati 258 pazienti (+9) mentre i guariti sono 3.615. Tasso di positività al 2,3%. Fra le Regioni, la Sardegna è la più a rischio zona ... Leggi su zon (Di mercoledì 4 agosto 2021) Aumentano i contagi da-19 in: 4.845 nuovi casi di Coronavirus su 209.719 tamponi effettuati mentre risultano 27 i deceduti. Situazione critica inSono 4.845 nuovi casi di Coronavirus ina fronte di 209.719 tamponi effettuati, inoltre nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 27 decessi (contro i 23 di lunedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 128.115. In terapia intensiva sono ricoverati 258 pazienti (+9) mentre i guariti sono 3.615. Tasso di positività al 2,3%. Fra le Regioni, laè la più a...

