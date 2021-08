ISS ITALIA – Da inizio pandemia nel Paese sono stati oltre 4,3 milioni i casi segnalati di cui 139.287 fra sanitari. (Di mercoledì 4 agosto 2021) sono 260 i morti per Covid negli ultimi 30 giorni. sono i dati che emergono dall’ultimo aggiornamento (all’1 agosto) della Sorveglianza integrata Covid-19 in ITALIA, riportati sul portale Epicentro dell’Istituto superiore di sanità. I contagi, censiti in ITALIA, nello stesso periodo di tempo, sono stati 81.714, di cui 915 hanno riguardato operatori sanitari. Il 53,9% dei nuovi casi dell’ultimo mese sono maschi, il 46,1% femmine. I guariti in 30 giorni sono stati 43.487. scioperi Da inizio ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 4 agosto 2021)260 i morti per Covid negli ultimi 30 giorni.i dati che emergono dall’ultimo aggiornamento (all’1 agosto) della Sorveglianza integrata Covid-19 in, riportati sul portale Epicentro dell’Istituto superiore di sanità. I contagi, censiti in, nello stesso periodo di tempo,81.714, di cui 915 hanno riguardato operatori. Il 53,9% dei nuovidell’ultimo mesemaschi, il 46,1% femmine. I guariti in 30 giorni43.487. scioperi Da...

