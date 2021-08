Isola dei Famosi | racconto drammatico di un ex naufrago | ansia tra i fan

Advertising

Corriere : Yakei, la “regina” dei macachi: per la prima volta in 70 anni c’è una femmina alfa a capo di un branco - Jardinlesmots : RT @Annalisa3073: “Appiè dei passi della sera Va un’acqua chiara Colore dell’uliva, E giunge al breve fuoco smemorato. Nel fumo ora odo gri… - AlteaFerrari : RT @Annalisa3073: “Appiè dei passi della sera Va un’acqua chiara Colore dell’uliva, E giunge al breve fuoco smemorato. Nel fumo ora odo gri… - LizadiGennaro : RT @Annalisa3073: “Appiè dei passi della sera Va un’acqua chiara Colore dell’uliva, E giunge al breve fuoco smemorato. Nel fumo ora odo gri… - sararigby7 : RT @Annalisa3073: “Appiè dei passi della sera Va un’acqua chiara Colore dell’uliva, E giunge al breve fuoco smemorato. Nel fumo ora odo gri… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

... che rende la secondaitaliana per estensione. Stavolta, a sorridere è stato il capoluogo, Cagliari (a fronte di una spesa piccolissima, di appena 18 euro). Ma, di certo, anche a seguito......che porta le cicatrici della divisione dell'di Cipro in due , dopo l'intervento militare della Turchia nell'estate di 47 anni fa in risposta al (fallito) golpe orchestrato dal regime...Ancora disavventure per Carlotta Dell'Isola: stavolta l'imprevisto durante un viaggio a Catania per l'ex Grande Fratello Vip.Un problema che attanaglia tanti, l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi torna a parlare di qualcosa di drammatico ...