Ipotesi green pass a scuola, Figliuolo chiede alle Regioni dati su professori vaccinati (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'obbligo potrebbe arrivare sul tavolo del governo anche se, al momento, nulla è deciso. Il commissario per l'emergenza Covid ha chiesto di avere entro il 20 agosto i numeri sull'andamento della campagna di immunizzazione. L'incidenza di vaccinati tra insegnanti e personale è dell'85% circa. Sindacati: "Governo decida, ma non sarebbe sufficiente per assicurare la ripresa delle attività didattiche in presenza e in sicurezza" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'obbligo potrebbe arrivare sul tavolo del governo anche se, al momento, nulla è deciso. Il commissario per l'emergenza Covid ha chiesto di avere entro il 20 agosto i numeri sull'andamento della campagna di immunizzazione. L'incidenza ditra insegnanti e personale è dell'85% circa. Sindacati: "Governo decida, ma non sarebbe sufficiente per assicurare la ripresa delle attività didattiche in presenza e in sicurezza"

