Inter, oggi Eriksen ad Appiano: nei prossimi giorni i controlli medici (Di mercoledì 4 agosto 2021) Christian Eriksen sarà oggi in visita ad Appiano Gentile. Nei prossimi giorni, poi, i controlli medici con l’Inter Christian Eriksen, arrivato a Milano in gran segreto per proteggere la propria privacy dalle telecamere, oggi sarà in visita alla Pinetina per conoscere Inzaghi e salutare i vecchi compagni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 Come riporta il Corriere della Sera da domani inizieranno i controlli presso la clinica Humanitas di Milano da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Christiansaràin visita adGentile. Nei, poi, icon l’Christian, arrivato a Milano in gran segreto per proteggere la propria privacy dalle telecamere,sarà in visita alla Pinetina per conoscere Inzaghi e salutare i vecchi compagni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 Come riporta il Corriere della Sera da domani inizieranno ipresso la clinica Humanitas di Milano da ...

Advertising

Gazzetta_it : Buongiorno con la #primapagina di oggi: Lukaku verso l'addio all'Inter Alle Olimpiadi Italia a gonfie vele Il sogno… - AlfredoPedulla : Arrivano mille domande, facciamo così 1) #Bellerin-#Inter: è vero, apertura al prestito, ma oggi non prima scelta.… - DucaAndrea85 : Proprio perché si ama l'Inter come entità, si deve osteggiare con tutte le proprie forze una proprietà che oggi sap… - MANDRITSAKIS : RT @Gazzetta_it: Buongiorno con la #primapagina di oggi: Lukaku verso l'addio all'Inter Alle Olimpiadi Italia a gonfie vele Il sogno del qu… - FabianGllava : Dopo aver letto molti pensieri su tw, credo che sia doveroso puntualizzare una cosa: #Lukaku, per ciò che rappresen… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter oggi Calciomercato Inter, i prossimi passi per Eriksen ... oggi quello alla Pinetina e poi le visite specialistiche per approfondire le condizioni di salute di Cristian Eriksen . Secondo La Gazzetta dello Sport , nel giro di 7/10 giorni l' Inter avrà gli ...

L'arma segreta dell'Inter La nuova maglia dell'Inter con il logo di Lenovo sul retro La pandemia ha accelerato l'adozione ... o "un computer per ogni casa", oggi siamo decisamente a "un computer per ogni persona". E gli impatti ...

Inter, Eriksen è arrivato a Milano. Ha già parlato con Marotta La Gazzetta dello Sport ...quello alla Pinetina e poi le visite specialistiche per approfondire le condizioni di salute di Cristian Eriksen . Secondo La Gazzetta dello Sport , nel giro di 7/10 giorni l'avrà gli ...La nuova maglia dell'con il logo di Lenovo sul retro La pandemia ha accelerato l'adozione ... o "un computer per ogni casa",siamo decisamente a "un computer per ogni persona". E gli impatti ...