Inter | Lukaku verso il Chelsea e il tifo nerazzurro si scalda

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Romeluad un passo dall’addio all’e laseria nerazzurra si. Il centravanti belga pare destinato a passare al, che offre all’attaccante un ingaggio top. Resta da raggiungere l’intesa tra i club, ma la strada sembra segnata. Dopo l’addio dell’allenatore Antonio Conte e la cessione di Achraf Hakimi, l’si avvia a perdere un altro pilastro dell’annata coronata con la conquista dello scudetto, che sembra già un ricordo lontanissimo. I problemi di bilancio per il club della famiglia Zhang si fanno sentire, la proprietà cinese non dà segnali e la tensione ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | #Lukaku apre al trasferimento al @ChelseaFC, che prepara una nuova offerta - DiMarzio : L'@inter si guarda intorno per un'eventuale partenza di #Lukaku: piacciono #Zapata e #Correa - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter, il #Chelsea, #Lukaku: gli aggiornamenti - max_blue : RT @unfair_play: Lukaku, i tifosi protestano sotto la sede dell'Inter. Che però ora è una pizzeria. #Lukaku #Inter - 80yeye80 : RT @Teo__Visma: Via Conte, Hakimi e ora #Lukaku Più che rinforzarsi le altre, a 20 giorni dall'inizio del campionato, è l'Inter che si è n… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lukaku

Quel che ormai appare certo è che il giocatore lascerà l'. Persarebbe un ritorno nel Chelsea, vincitore dell'ultima Champions League, dove lo aspetta un contratto da 12 milioni a ...... e questo non'è giusto ! Ora, qualora dovessero venderedopo aver perso HAKIMI , fosse anche ... ForzaL'Inter sarebbe sempre più propensa ad accettare l'offerta del Chelsea per Romelu Lukaku. L'affare dovrebbe andare in porto per circa 130 milioni di euro, mentre il centravanti dovrebbe firmare un con ...Romelu Lukaku si avvicina sempre di più al Chelsea, l’addio all’Inter è molto probabile. Lo ha spiegato Gianluca Di Marzio di Sky Sport: “La vicenda Lukaku è indirizzata.