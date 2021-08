Inter | Lukaku verso il Chelsea e il tifo nerazzurro si scalda

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Romeluad un passo dall’addio all’e laseria nerazzurra si. Il centravanti belga pare destinato a passare al, che offre all’attaccante un ingaggio top. Resta da raggiungere l’intesa tra i club, ma la strada sembra segnata. Dopo l’addio dell’allenatore Antonio Conte e la cessione di Achraf Hakimi, l’si avvia a perdere un altro pilastro dell’annata coronata con la conquista dello scudetto, che sembra già un ricordo lontanissimo. I problemi di bilancio per il club della famiglia Zhang si fanno sentire, la proprietà cinese non dà segnali e la tensione ...

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | #Lukaku apre al trasferimento al @ChelseaFC, che prepara una nuova offerta - DiMarzio : L'@inter si guarda intorno per un'eventuale partenza di #Lukaku: piacciono #Zapata e #Correa - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter, il #Chelsea, #Lukaku: gli aggiornamenti - calanalisi : @Fra8882 #Werner sarebbe lo scambio più naturale. l'#Inter chiuderebbe direttamente e subito l'operazione #lukaku c… - juvinsight : L'attaccante che sostituirà Romelu #Lukaku sarà Duvan #Zapata: l'#Inter pagherà all'#Atalanta una cifra compresa tr… -

Manca solo l'ufficialità per il trasferimento di Romelual Chelsea. Come riportato da SkySport, il belga ha comunicato a società e nuovo allenatore, ... sarà quindi ceduto dall'al club ...Mi stavo apprestando a scrivere il mio pensiero sulla vicendaquando mi sono imbattuto in un articolo di un utente che cercava di sminuire il campionato vinto dall'con un articolo imbarazzante, da spazzatura e privo di senso. Uno scudetto non è mai ...Il club inglese, che si è visto rifiutare la proposta da 100 milioni con Marcos Alonso, potrebbe alzare l'offerta a 110-120 milioni di euro ...Dopo Hakimi, via un altro pezzo pregiato e anche Lautaro Martinez potrebbe fare le valige. Eriksen ad Appiano riabbraccia compagni (ANSA) ...