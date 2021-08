Inter | Lukaku verso il Chelsea e il tifo nerazzurro si scalda

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Romeluad un passo dall’addio all’e laseria nerazzurra si. Il centravanti belga pare destinato a passare al, che offre all’attaccante un ingaggio top. Resta da raggiungere l’intesa tra i club, ma la strada sembra segnata. Dopo l’addio dell’allenatore Antonio Conte e la cessione di Achraf Hakimi, l’si avvia a perdere un altro pilastro dell’annata coronata con la conquista dello scudetto, che sembra già un ricordo lontanissimo. I problemi di bilancio per il club della famiglia Zhang si fanno sentire, la proprietà cinese non dà segnali e la tensione ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | #Lukaku apre al trasferimento al @ChelseaFC, che prepara una nuova offerta - DiMarzio : L'@inter si guarda intorno per un'eventuale partenza di #Lukaku: piacciono #Zapata e #Correa - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter, il #Chelsea, #Lukaku: gli aggiornamenti - aammaturo : RT @salines_simone: Lukaku non disputerà mai una partita ufficiale con il tricolore cucito sul petto. Quel tricolore alla quale ha contribu… - pino_nostro : RT @marifcinter: #Lukaku ha scelto di andare al #Chelsea. Lo ha comunicato alla società e a Inzaghi. La proprietà dell'Inter ha dato mandat… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lukaku

Se tutte le condizioni coincideranno, quella disarebbe la cessione più ricca della storia dell'. E, allo stesso tempo, l'acquisto più costoso messo a segno da un club di Premier League. ...Quel che ormai appare certo è che il giocatore lascerà l'. Persarebbe un ritorno nel Chelsea, vincitore dell'ultima Champions League, dove lo aspetta un contratto da 12 milioni a ...Inizia a girare la giostra delle punte dal momento che l'attaccante dell'Inter Lukaku sembra sempre più vicino al Chelsea. I nerazzurri pensano a Zapata, l'Atalanta ha già il nome per sostituirlo ...L'offerta dei Blues prima aveva fatto vacillare Lukaku, poi il belga si è convinto per svariati motivi. Le motivazioni dietro la scelta. Innanzittutto l'attaccante vorrebbe far ritorno al Chelsea per ...