Inter, Lukaku ha detto sì al Chelsea. Le cifre del colpo dell’anno (Di giovedì 5 agosto 2021) L'Inter, che aveva rifiutato un'offerta di 100 milioni di euro più il cartellino di Alonso, ha stabilito la cifra per cederlo in 130 milioni e ora aspetta una formalizzazione dell'offerta da parte del club inglese nelle prossime ore. Leggi su itasportpress (Di giovedì 5 agosto 2021) L', che aveva rifiutato un'offerta di 100 milioni di euro più il cartellino di Alonso, ha stabilito la cifra per cederlo in 130 milioni e ora aspetta una formalizzazione dell'offerta da parte del club inglese nelle prossime ore.

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | #Lukaku apre al trasferimento al @ChelseaFC, che prepara una nuova offerta - DiMarzio : L'@inter si guarda intorno per un'eventuale partenza di #Lukaku: piacciono #Zapata e #Correa - TuttoMercatoWeb : Per Lukaku l'Inter deve ancora 55 milioni allo United. Che ha una percentuale sulla rivendita - ElPampaG : RT @Gabri_729: @trimonazo La cessione di lukaku ti ha destabilizzato? Non senti più quella passione che sentivi per l'inter? - peseroforever : Si fionderanno su #Zapata (30 anni) per rimpiazzare #Lukaku (28). Ma i media leccaculo diranno che é stata una gran… -