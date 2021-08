Inter, Lukaku al passo d’addio? La Curva Nord alla società: «Attenzione, le promesse vanno mantenute» (Di mercoledì 4 agosto 2021) «Non subiremo supinamente prese in giro da parte di nessuno ed agiremo di conseguenza e in coerenza con quanto definito a fine campionato: Attenzione, le promesse vanno mantenute»: firmato Curva Nord Milano. Con questo messaggio pubblicato in un post su Facebook i tifosi nerazzurri hanno comunicato tutto il proprio malumore per il possibile trasferimento al Chelsea di Romelu Lukaku, protagonista dello scudetto Interista nella scorsa stagione. Con le voci sempre più insistenti di un addio del bomber belga, l’ambiente nerazzurro è attraversato dai timori di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 agosto 2021) «Non subiremo supinamente prese in giro da parte di nessuno ed agiremo di conseguenza e in coerenza con quanto definito a fine campionato:, le»: firmatoMilano. Con questo messaggio pubblicato in un post su Facebook i tifosi nerazzurri hanno comunicato tutto il proprio malumore per il possibile trasferimento al Chelsea di Romelu, protagonista dello scudettoista nella scorsa stagione. Con le voci sempre più insistenti di un addio del bomber belga, l’ambiente nerazzurro è attraversato dai timori di ...

