Inter, il Chelsea pensa ad una contropartita per Lukaku! (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’Inter chiede 130 milioni per Lukaku: il Chelsea pensa a Timo Werner come parziale contropartita. In attesa di capire quale sarà l’entità del rilancio del Chelsea per l’Inter nella trattativa Romelu Lukaku, spunta una nuova possibile contropartita tecnica in favore dei nerazzurri, sempre con l’obiettivo di arrivare ad un pacchetto complessivo da 130 milioni di euro di valore. Il nome, dopo quello di Marcos Alonso, potrebbe essere quello di Timo Werner, attaccante tedesco arrivato a Stamford Bridge lo scorso anno che non ha impressionato nella prima stagione in Premier. Al ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’chiede 130 milioni per Lukaku: ila Timo Werner come parziale. In attesa di capire quale sarà l’entità del rilancio delper l’nella trattativa Romelu Lukaku, spunta una nuova possibiletecnica in favore dei nerazzurri, sempre con l’obiettivo di arrivare ad un pacchetto complessivo da 130 milioni di euro di valore. Il nome, dopo quello di Marcos Alonso, potrebbe essere quello di Timo Werner, attaccante tedesco arrivato a Stamford Bridge lo scorso anno che non ha impressionato nella prima stagione in Premier. Al ...

