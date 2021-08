Inter, D'Ambrosio quasi pronto. Tempi più lunghi per Gagliardini (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'emozione per l'abbraccio a Eriksen, atteso in giornata ad Appiano, e le tante voci di mercato non distraggono la squadra e Inzaghi dal lavoro sul campo. Terminato dopo tre settimane il ritiro, ora i ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'emozione per l'abbraccio a Eriksen, atteso in giornata ad Appiano, e le tante voci di mercato non distraggono la squadra e Inzaghi dal lavoro sul campo. Terminato dopo tre settimane il ritiro, ora i ...

Advertising

sportli26181512 : Inter, D'Ambrosio quasi pronto. Tempi più lunghi per Gagliardini: Inter, D'Ambrosio quasi pronto. Tempi più lunghi… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Inter, D'Ambrosio quasi pronto. Tempi più lunghi per #Gagliardini - Gazzetta_it : Inter, D'Ambrosio quasi pronto. Tempi più lunghi per #Gagliardini - CarovillanoR : Quando pensi di andare a vincere scudetto e Champions facili facili con #Lukaku e #Hakimi, firmi per allenare l'… - rafbenson80 : Facevano l’elenco delle cessioni con i vari Vidal, Ranocchia, D’Ambrosio. La verità è che col fuoritutto si vendono… -