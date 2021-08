Inter, che bella notizia: Eriksen ad Appiano, le condizioni del danese [FOTO] (Di mercoledì 4 agosto 2021) Christian Eriksen è tornato ad Appiano Gentile e ha salutato i compagni di squadra. Il centrocampista danese è reduce dal malore in occasione di Euro 2021, la fase di recupero continua con fiducia. C’è incertezza sul possibile ritorno in campo, il calciatore dovrà sottoporsi ad altri accertamenti. L’Inter ha aggiornato sulle condizioni di Eriksen con un comunicato ufficiale: “Questa mattina Christian Eriksen si è recato al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Il centrocampista danese, che ha salutato dirigenti, allenatore, compagni ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 4 agosto 2021) Christianè tornato adGentile e ha salutato i compagni di squadra. Il centrocampistaè reduce dal malore in occasione di Euro 2021, la fase di recupero continua con fiducia. C’è incertezza sul possibile ritorno in campo, il calciatore dovrà sottoporsi ad altri accertamenti. L’ha aggiornato sulledicon un comunicato ufficiale: “Questa mattina Christiansi è recato al Suning Training Centre diGentile. Il centrocampista, che ha salutato dirigenti, allenatore, compagni ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | #Lukaku apre al trasferimento al @ChelseaFC, che prepara una nuova offerta - AlfredoPedulla : #Lukaku: #Pastorello spinge per il sì al #Chelsea. L’#Inter: “Aspettiamo che lo dica #Romelu, altrimenti per noi è… - Tommasolabate : Antonio Conte aveva fatto prendere all’Inter un calciatore a 65 milioni e due anni dopo, grazie a come l’ha rilanci… - arcoll86 : RT @FuoriRosaTV: L'offerta del #Chelsea a #Lukaku è clamorosa! Ci sarebbe la proposta di un ingaggio a 15 milioni!!! Vale a dire ben 15 mil… - ennioelkins : Lautaro che torna ad appiano gentile dopo aver rifiutato il barcellona pre creare in ciclo all’inter. #inter… -