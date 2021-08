Inter, assist di mercato dal diretto interessato che rifiuta il Lione (Di mercoledì 4 agosto 2021) André Onana ha rifiutato il Lione. Il portiere camerunense non si trasferirà dunque in Francia. Su di lui ricordiamo che è forte l’Interesse anche dell’Inter. Onana Lione, l’opzione Inter torna di moda Con il no di Andrè Onana all’Olimpique Lione, l’Inter torna a sperare. La società nerazzurra vorrebbe l’ormai ex numero uno dell’Ajax a parametro zero nel 2022. Peter Bosz proverà un ultimo tentativo per portare il suo pupillo in Francia, ma ad ora Onana non sembra per nulla intenzionato ad accettare la sua corte. Secondo l‘Equipe Andrè Onana potrebbe ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 agosto 2021) André Onana hato il. Il portiere camerunense non si trasferirà dunque in Francia. Su di lui ricordiamo che è forte l’esse anche dell’. Onana, l’opzionetorna di moda Con il no di Andrè Onana all’Olimpique, l’torna a sperare. La società nerazzurra vorrebbe l’ormai ex numero uno dell’Ajax a parametro zero nel 2022. Peter Bosz proverà un ultimo tentativo per portare il suo pupillo in Francia, ma ad ora Onana non sembra per nulla intenzionato ad accettare la sua corte. Secondo l‘Equipe Andrè Onana potrebbe ...

Advertising

calanalisi : @PieroPradelli #Werner ha giocato titolare nel #chelsea campione d'europa, 1 gol/assist ogni circa 140 min. È + da… - sportli26181512 : La voglia di Milan, il sondaggio dell'Inter e l'idea a sorpresa: cambia il futuro di Zaccagni: Protagonista con il… - Bubu_Inter : RT @homer_mario: Comunque visto che tanto vi piacciono i numeri facendo riferimento alla sola stagione 20/21 con l'eventuale cessione di Ro… - mvb66 : RT @papavanbasten: Un minuto di silenzio per Calhanoglu che se n'è andato all'Inter per fare gli assist a #Lukaku e si ritroverà a giocare… - _AndreaPontone : Sto leggendo tante sciocchezze su #Belotti. È tutto fuorché uno scarpone, se #Lukaku non fosse partito sarebbe stat… -