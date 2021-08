Innovazione e Sviluppo Integrato della provincia di Caserta, nominato Galdieri (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Nuovo amministratore unico per Innovazione e Sviluppo Integrato della provincia di Caserta, la società consortile di cui è azionista di maggioranza l’Ente provincia, che si occupa dell’attuazione del Patto Territoriale e della realizzazione, fra gli altri, di interventi infrastrutturali nell’area di Terra di Lavoro. Nella assemblea dei soci svoltasi nei giorni scorsi, la scelta è ricaduta sul professionista Pasquale Francesco Galdieri di Carinola, agronomo ed imprenditore che raccoglie ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Nuovo amministratore unico perdi, la società consortile di cui è azionista di maggioranza l’Ente, che si occupa dell’attuazione del Patto Territoriale erealizzazione, fra gli altri, di interventi infrastrutturali nell’area di Terra di Lavoro. Nella assemblea dei soci svoltasi nei giorni scorsi, la scelta è ricaduta sul professionista Pasquale Francescodi Carinola, agronomo ed imprenditore che raccoglie ...

Advertising

anteprima24 : ** #Innovazione e Sviluppo Integrato della provincia di #Caserta, nominato Galdieri ** - UniStraPg : RT @CuoreEconomico: Nella serata conclusiva i relatori hanno parlato della necessità di non avere politici mediocri per rilanciare il paese… - startzai : RT @ActionItalia: #Finanza, #innovazione e #sviluppo, affari europei e politiche sociali: rimani aggiornato sulle migliori idee dei più inf… - ActionItalia : #Finanza, #innovazione e #sviluppo, affari europei e politiche sociali: rimani aggiornato sulle migliori idee dei p… - CuoreEconomico : Nella serata conclusiva i relatori hanno parlato della necessità di non avere politici mediocri per rilanciare il p… -