Industrie Chimiche Forestali, operazioni su azioni proprie (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Industrie Chimiche Forestali ha comunicato di aver acquistato, dal 28 luglio al 3 agosto 2021, complessive 3.071 azioni proprie (corrispondenti allo 0,042% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di 6,756 euro per un controvalore complessivo pari a 20.749 euro, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2020. L’ammontare complessivo delle azioni proprie detenute da Industrie Chimiche ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) –ha comunicato di aver acquistato, dal 28 luglio al 3 agosto 2021, complessive 3.071(corrispondenti allo 0,042% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di 6,756 euro per un controvalore complessivo pari a 20.749 euro, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2020. L’ammontare complessivo delledetenute da...

