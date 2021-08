Incidente choc | morta Valentina Caso | atleta del triathlon e ciclista

(Di mercoledì 4 agosto 2021), a Robecco sul Naviglio ha perso la vita una ragazza di 32 anni. La vittima, la quale era in sella ad una bicicletta, è stata investita da un camion che trasportava latteTragicoquello accaduto quest’oggi a Robecco sul Naviglio (Milano). Una ragazza di 32 anni,, mentre era in bicicletta è stata travolta da un camion che trasportava latte. Il tutto è accaduto vicino ad una rotonda del cimitero del piccolo comune lombardo. L’impatto tra la vittima è il camion è stato atroce. ...

Advertising

Giorno_Pavia : Travolto dal trattore sulla provinciale: paese sotto choc per la morte di Andrea - infoitinterno : Antonio non ce l'ha fatta: morto il corriere vittima di un terribile incidente stradale. Sotto choc Volturino: 'Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente choc

RomaToday

...era appassionata di triathlon e si stava allenando in bicicletta quando è accaduto l'. Era ... Il conducente dell'autocisterna del latte è stato trasportato sottoin codice verde all'...Valentina Caso, 32enne di Magenta (Milano), è morta in unmercoledì mattina intorno alle 8.30 a Robecco sul Naviglio (Milano). Il fatto è avvenuto ... Anche l'autista del camion, sotto, ha ...Sul posto sono intervenute due ambulanze e anche un elicottero, oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale Attorno alle 8.40, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, per ...È morta così Valentina Caso , investita da un camion del latte, nei pressi di una rotonda in via San Giovanni nella periferia milanese. Mercoledì 4 Agosto 2021, 16:59 - Ultimo aggiornamento: 17:01. Ca ...