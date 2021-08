Incendio a Gragnano sui monti Lattari | le fiamme lambiscono le stalle

(Di giovedì 5 agosto 2021) Un graveè scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi tra Aurano e Caprile, frazioni di. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile per lo...

Sul posto anche il sindaco di, Paolo Cimmino : 'Sto seguendo da vicino l'evolversi della ... Al momento l'è circoscritto ma l'attenzione deve essere alta perché il vento alimenta le ...Vigili del fuoco all'impazzata sono saliti sulla montagna per spegnere le fiamme. Con il vento che non dà tregua. Paura nella zona collinare diper un vastoche si sta sviluppando nella zona collinare di Aurano. Fumo e un intenso odore di bruciato hanno pervaso le zone circostanti, con le fiamme ben visibili anche da lontano.In fiamme i monti Lattari in prossimità di Gragnano. L’incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi tra le frazioni di Aurano e Caprile ...Vasto incendio nel pomeriggio di oggi, 4 agosto, tra Aurano e Caprile, frazioni di Gragnano. Sul posto i vigili del fuoco ...