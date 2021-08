Incendi in Sardegna, morto Angelo il cane pastore simbolo dei roghi (Di mercoledì 4 agosto 2021) "Non soffre piu'". Sono bastate queste semplici parole, postate nella notte dalla Clinica DueMari di Oristano: sopravvissuto all'Incendio che ha devastato l'Oristanese a fine luglio, il cane Angelo non ce l'ha fatta. La foto che lo mostrava gravemente ustionato, dopo che il volontario da cui ha preso il nome l'aveva salvato, aveva fatto il giro del web, diventando il simbolo delle sofferenze patite dagli animali nel rogo. (Incendi Sardegna, LE FOTO) Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 4 agosto 2021) "Non soffre piu'". Sono bastate queste semplici parole, postate nella notte dalla Clinica DueMari di Oristano: sopravvissuto all'o che ha devastato l'Oristanese a fine luglio, ilnon ce l'ha fatta. La foto che lo mostrava gravemente ustionato, dopo che il volontario da cui ha preso il nome l'aveva salvato, aveva fatto il giro del web, diventando ildelle sofferenze patite dagli animali nel rogo. (, LE FOTO)

