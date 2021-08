Incendi e liquidi ritardanti | come bloccare i ‘megafire’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Esistono in commercio sostanze estinguenti e/ola propagazione del fuoco, ovvero in grado di rallentare e anche di prevenire i processi di combustione e sono utilizzate in tutto il mondo per contrastaredi grandi dimensioni, quelli che gli anglosassoni chiamano “megafire”. Negli Stati Uniti, più di 400 000 abitazioni subiscono, ogni anno, danni ingenti provocati dal fuoco per un valore complessivo di non meno di sette miliardi di dollari. In buona parte di questi interventi i Vigili del Fuoco utilizzanoperla propagazione delle fiamme oltre il perimetro ...