(Di mercoledì 4 agosto 2021) È statoquest’oggi ildisito presso il L.HUBin Piazzale Roma, accanto alla sede della Polizia Locale,impianto di eccellenza a livello nazionale. Loè una struttura innovativa che permetterà di eseguire evoluzioni su delle rampe, definite “pipe” o “half-pipe” a tutti gli appassionati e sportivi amanti di questa disciplina. La “piastra”, vale a dire, l’intera zona percorribile in, è di una dimensione di 25×50 metri, rendendo ...

udine20 : Inaugurato il nuovo Skate Park di Lignano Sabbiadoro - - sanremo_casa : RT @RegLiguria: Un anno fa, il 3 agosto 2020, veniva inaugurato il ponte #GenovaSanGiorgio. Quel giorno, a due anni dal crollo del Morandi,… - infoitinterno : Genova, un anno fa veniva inaugurato il nuovo viadotto sul Polcevera: il ponte delle deroghe - News_24it : LATINA - Il taglio del nastro alle 11,30 con il sindaco Coletta e l'assessore regionale alle politiche abitative Va… - arcocielo : RT @ilfattoblog: Genova, un anno fa veniva inaugurato il nuovo viadotto sul Polcevera: il ponte delle deroghe [leggi] -

Ultime Notizie dalla rete : Inaugurato nuovo

Insieme ai suoi coetanei John Singer Sargent e Giovanni Boldini, il pittore spagnolo Joaquín Sorolla (1863 - 1923) haunstile di ritrattistica, catturando l'energia della Belle Epoque attraverso pennellate vigorose e tavolozze luminose. Ciò che rende unico il lavoro di Sorolla, tuttavia, è la sua ...Hub Park in piazzale Roma, accanto alla sede della polizia locale, ilimpianto di eccellenza a livello nazionale è statoalla presenza del sindaco, autorità e, a sorpresa per tutti i ...Ad inaugurare oggi il ‘Maxi Boomerang’, scivolo acquatico con materassino a due persone, saranno alle 16.30, il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, il sindaco di Conselice Paola Pula e il Dire ...Banca Alta Toscana Credito Cooperativo inaugura una nuova area self bancomat a Prunetta. La buona notizia era attesa da tempo e finalmente è arrivata. Quello che verrà attivato questo pomeriggio è un ...