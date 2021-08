Inaugurato il nuovo Skate Park di Lignano e a sorpresa arriva anche Elisa

Advertising

udine20 : Inaugurato il nuovo Skate Park di Lignano Sabbiadoro - - sanremo_casa : RT @RegLiguria: Un anno fa, il 3 agosto 2020, veniva inaugurato il ponte #GenovaSanGiorgio. Quel giorno, a due anni dal crollo del Morandi,… - infoitinterno : Genova, un anno fa veniva inaugurato il nuovo viadotto sul Polcevera: il ponte delle deroghe - News_24it : LATINA - Il taglio del nastro alle 11,30 con il sindaco Coletta e l'assessore regionale alle politiche abitative Va… - arcocielo : RT @ilfattoblog: Genova, un anno fa veniva inaugurato il nuovo viadotto sul Polcevera: il ponte delle deroghe [leggi] -

Ultime Notizie dalla rete : Inaugurato nuovo

Hub Park in piazzale Roma, accanto alla sede della polizia locale, ilimpianto di eccellenza a livello nazionale è statoalla presenza del sindaco, autorità e, a sorpresa per tutti i ...... con annessi pagamenti online per il deposito cauzionale, Tecma Solutions ha cosìuncapitolo digitale, con il rilascio di una tecnologia che consente anche il "booking online", ...Montefiore dell'Aso, riaperto il ponte di Rubbianello. Circolazione a senso unico alternato - picenotime.it - IT ...Il click day da record ha riguardato la GS Towers, in fase di lancio in via Bovio a Milano (zona Maciachini). La possibilità di prenotare il proprio futuro alloggio in una nuova residenza utilizzando ...