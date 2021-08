In ospedale con il Green pass, al «Papa Giovanni» visite a giorni alterni ai pazienti ricoverati (Di mercoledì 4 agosto 2021) Asst Papa Giovanni XXIII: a Bergamo e San Giovanni Bianco da venerdì 6 agosto saranno ripristinate le visite ai pazienti ricoverati. Consentite solo con Green pass e documento d’identità, ad una sola persona, nella fascia oraria compresa tra le 16 e le 18 e a giorni alterni, in base al numero del posto letto, pari o dispari, assegnato alla persona ricoverata. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 4 agosto 2021) AsstXXIII: a Bergamo e SanBianco da venerdì 6 agosto saranno ripristinate leai. Consentite solo cone documento d’identità, ad una sola persona, nella fascia oraria compresa tra le 16 e le 18 e a, in base al numero del posto letto, pari o dispari, assegnato alla persona ricoverata.

