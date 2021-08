In Italia è record di nidificazioni delle tartarughe "Caretta caretta" (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - Mai così tante nidificazioni registrate ai primi di agosto, mai così tanto a nord nel Mar Mediterraneo: da Lampedusa fino a Venezia, le tartarughe marine continuano a “conquistare” sempre più litorali e attenzione. Sono 179, dall'inizio dell'estate al primo agosto, i nidi di caretta caretta censiti da un capo all'altro della Penisola dai vigilanti attivi sulle spiagge Italiane – in prima linea, tra loro, i “Tartawatchers” di Legambiente. Il primato regionale, secondo i dati aggiornati settimanalmente sul portale Tartapedia.it, spetta alla Calabria con 61 nidi, ... Leggi su agi (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - Mai così tanteregistrate ai primi di agosto, mai così tanto a nord nel Mar Mediterraneo: da Lampedusa fino a Venezia, lemarine continuano a “conquistare” sempre più litorali e attenzione. Sono 179, dall'inizio dell'estate al primo agosto, i nidi dicensiti da un capo all'altro della Penisola dai vigilanti attivi sulle spiaggene – in prima linea, tra loro, i “Tartawatchers” di Legambiente. Il primato regionale, secondo i dati aggiornati settimanalmente sul portale Tartapedia.it, spetta alla Calabria con 61 nidi, ...

Advertising

Eurosport_IT : Ma cosa hanno fatto i nostri ragazzi, COSA HANNO FATTO?! ?????? L'Italia raggiunge la finale nell'inseguimento stampa… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - ilpost : Il record del mondo dell’Italia nel ciclismo su pista - sulsitodisimone : In Italia è record di nidificazioni delle tartarughe 'Caretta caretta' - MuriniGianluigi : RT @GabusiMarco: È record del mondo! Il piemontese @GannaFilippo trascina l’Italia in #finale nell'inseguimento a squadre. Un’impresa stor… -