In che modo Wikipedia ha fatto morire il Pennacchi sbagliato (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si tratta di una vera e propria figuraccia che Wikipedia – o meglio, uno dei tanto utenti che si occupa di modificare le voce dell’enciclopedia virtuale – ha fatto con l’attore e drammaturgo italiano Andrea Pennacchi. A far notare il fatto è stato lui stesso tramite il suo profilo Twitter, pubblicando lo screen della pagina Wikipedia a lui dedicata con la data di morte aggiornata. «(Padova, 11 ottobre 1969 – Latina, 3 agosto 2021)», si leggeva nella classica parentesi che sta sempre accanto al nome del personaggio protagonista della pagina Wikipedia. La data di morte nella pagina ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si tratta di una vera e propria figuraccia che– o meglio, uno dei tanto utenti che si occupa di modificare le voce dell’enciclopedia virtuale – hacon l’attore e drammaturgo italiano Andrea. A far notare ilè stato lui stesso tramite il suo profilo Twitter, pubblicando lo screen della paginaa lui dedicata con la data di morte aggiornata. «(Padova, 11 ottobre 1969 – Latina, 3 agosto 2021)», si leggeva nella classica parentesi che sta sempre accanto al nome del personaggio protagonista della pagina. La data di morte nella pagina ...

