Immissioni in ruolo STEM, a chi andranno posti vuoti? Gallo (M5S): darli ai docenti di altre regioni che hanno superato le prove (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il decreto sostegni-bis (DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021) e il conseguente DD n. 826/2021 hanno dato vita al cosiddetto concorso STEM, procedura "snella" che ha anticipato parte di quella ordinaria, bandita con DD n. 499/2020 ma non ancora espletata. Il predetto concorso (STEM), ormai concluso in diverse regioni per diverse classi di concorso, si è rivelato alquanto selettivo con numerosi candidati che non sono riusciti a superarlo. A chi andranno i posti destinati a tale procedura concorsuale e non assegnati in ruolo per l'a.s. 2021/22? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il decreto sostegni-bis (DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021) e il conseguente DD n. 826/2021dato vita al cosiddetto concorso, procedura "snella" che ha anticipato parte di quella ordinaria, bandita con DD n. 499/2020 ma non ancora espletata. Il predetto concorso (), ormai concluso in diverseper diverse classi di concorso, si è rivelato alquanto selettivo con numerosi candidati che non sono riusciti a superarlo. A chidestinati a tale procedura concorsuale e non assegnati inper l'a.s. 2021/22? L'articolo .

