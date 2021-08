Immissioni in ruolo da GPS, Anief avvia il ricorso per gli esclusi (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Dal 5 al 16 agosto e, probabilmente con qualche proroga fino al 18 agosto, si apriranno le istanze online per poter partecipare all’ultima fase del piano straordinario per le assunzioni in ruolo dell’anno scolastico 2021-2022. Lo conferma Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della scuola Anief. “Questo piano straordinario è previsto dal decreto Sostegni Bis, un decreto che – a nostro avviso – non ha risolto il problema del precariato e che esclude intere categorie”, ricorda il sindacalista, aggiungendo “l’ufficio legale dell’Anief ha quindi deciso di aprire il contenzioso” Pacifico ricorda che può presentare la domanda ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Dal 5 al 16 agosto e, probabilmente con qualche proroga fino al 18 agosto, si apriranno le istanze online per poter partecipare all’ultima fase del piano straordinario per le assunzioni indell’anno scolastico 2021-2022. Lo conferma Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della scuola. “Questo piano straordinario è previsto dal decreto Sostegni Bis, un decreto che – a nostro avviso – non ha risolto il problema del precariato e che esclude intere categorie”, ricorda il sindacalista, aggiungendo “l’ufficio legale dell’ha quindi deciso di aprire il contenzioso” Pacifico ricorda che può presentare la domanda ...

Advertising

IIS_Selmi : Immissioni in ruolo personale docente a.s 2021/22– c.d.c. A001 - aetnanet : AVVISO Procedura informatizzata immissioni in ruolo personale docente A.S. 2021/22 ? Espressione preferenze Provinc… - AniefTorino : Anief su ILSECOLOXIX - IMMISSIONI IN RUOLO, 'ULTIMA FASE DA GPS E ATTRIBUZIONE SUPPLENZE' - AniefTorino : AVVISO – Procedura informatizzata immissioni in ruolo personale docente A.S. 2021/22 – Espressione scelta provincia… - DividendProfit : Immissioni in ruolo, Anief: ultima fase da GPS e attribuzione supplenze -