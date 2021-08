Il welfare aziendale sostenibile: dal benessere organizzativo a quello ambientale, economico e sociale (Di mercoledì 4 agosto 2021) di Gianluca Caffaratti* La parola sostenibilità ormai fa parte della nostra quotidianità e lo sarà sempre di più visto che è diventato necessario e obbligatorio fare i conti con questa tematica, non soltanto nella vita privata ma anche all’interno dei contesti lavorativi. Le aziende, infatti, sono le prime a essere chiamate in causa e dovranno impegnarsi per dare il via a tale cambiamento. Spesso quando si parla di “aziende sostenibili” si pensa a realtà che cercano di limitare il loro impatto ambientale, ma è raro che emerga un concetto fondamentale che punta sulla responsabilità sociale d’impresa, ovvero il welfare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) di Gianluca Caffaratti* La parola sostenibilità ormai fa parte della nostra quotidianità e lo sarà sempre di più visto che è diventato necessario e obbligatorio fare i conti con questa tematica, non soltanto nella vita privata ma anche all’interno dei contesti lavorativi. Le aziende, infatti, sono le prime a essere chiamate in causa e dovranno impegnarsi per dare il via a tale cambiamento. Spesso quando si parla di “aziende sostenibili” si pensa a realtà che cercano di limitare il loro impatto, ma è raro che emerga un concetto fondamentale che punta sulla responsabilitàd’impresa, ovvero il...

