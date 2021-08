Il vero motivo per cui la sinistra tifa restrizioni

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Laè sempre dalla parte delle, delle chiusure, delle certificazioni: insomma, è sempre per l’aumento del potere statale e il controllo delle persone. C’è un modello storico collaudato: la dittatura del proletariato che diventa dittatura sul proletariato. Il principio secondo il quale tu fai ciò che ti dico perché io so ciò che tu non sai – il Bene – e se tu lo sapessi faresti la stessa cosa sembra un bellissimo e giusto principio. In realtà, è la vecchia dottrina metafisica delIo – dentro di te c’è un Io che tu non conosci ma io, in genere il Partito, sì e ti aiuto per il tuo bene – che con il Novecento ...