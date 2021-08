Il set de L’Amica Geniale 3 si sposta in Toscana, ultimi ciak ad agosto e settembre (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il set de L’Amica Geniale 3 si sposta in Toscana e riprende vita per gli ultimi ciak della stagione. I fan attendono ormai da quasi due anni di rivedere Lenù e Lila per assistere all’evolversi della loro amicizia proprio adesso che le due saranno donne mature alle prese con le loro vite, le loro battaglie ma anche i successi e i fallimenti, ma quando si avvererà il sogno di tutti? Al momento nei palinsesti Rai non è presente la serie nata dai romanzi di Elena Ferrante ma le cose potrebbero cambiare in primavera o, magari, il prossimo autunno. A quel punto si spera che il terzo capitolo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il set de3 siine riprende vita per glidella stagione. I fan attendono ormai da quasi due anni di rivedere Lenù e Lila per assistere all’evolversi della loro amicizia proprio adesso che le due saranno donne mature alle prese con le loro vite, le loro battaglie ma anche i successi e i fallimenti, ma quando si avvererà il sogno di tutti? Al momento nei palinsesti Rai non è presente la serie nata dai romanzi di Elena Ferrante ma le cose potrebbero cambiare in primavera o, magari, il prossimo autunno. A quel punto si spera che il terzo capitolo ...

Advertising

debbixocean : incazzata nera per una storia che ha messo una mia amica dove insulta egonu, sono a tanto così ???? dal risponderle,… - qn_lanazione : 'L'Amica geniale', il set in Passeggiata riporta #Viareggio negli anni '70 / FOTO #Lamicageniale - Gatta761 : Viareggio. Set anni ‘70 per le riprese de “L’amica geniale”. - giuseppediemme : Santa Maria Capua Vetere, Villa Comunale. Live dal set de 'L'amica geniale' - Profilo3Marco : RT @qn_lanazione: Viareggio, la Passeggiata è il set de 'L’amica geniale' -

Ultime Notizie dalla rete : set L’Amica "L'Amica geniale", il set in Passeggiata riporta Viareggio negli anni '70 LA NAZIONE