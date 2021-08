Il racconto di Romina Carrisi: “Ho lavorato in uno strip club a Los Angeles” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Romina Carrisi racconta in un’intervista al Fatto Quotidiano di aver lavorato in uno strip club a Los Angeles, quando viveva in America. Volata oltreoceano per studiare recitazione, maturò il desiderio di provare una “straordinaria normalità” e ha aggiunto: “Non mi sono mai sentita una figlia di papà”. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 4 agosto 2021)racconta in un’intervista al Fatto Quotidiano di averin unoa Los, quando viveva in America. Volata oltreoceano per studiare recitazione, maturò il desiderio di provare una “straordinaria normalità” e ha aggiunto: “Non mi sono mai sentita una figlia di papà”. L'articolo proviene da City Roma News.

