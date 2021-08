Il premio Oscar Nick Vallelonga torna a casa al Sud | Sono davvero felice | il prossimo film lo girerò qui!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 4 agosto 2021) E' figlio d'arte, l'attore, produttore, sceneggiatore e regista di origini meridionali che ha vinto due Premicon il'Green Book' nel 2019: unche racconta la commovente e vera storia di due minoranze che si incontrano nel profondo sud americano ed affrontano insieme un viaggio nella discriminazione, nel rispetto, nell'accettazione dell'altro diverso. Lo sceneggiatore italo - americano è stato ospite a Catanzaro in Calabria, all'interno dell'antico Chiostro del San Giovanni nella manifestazione del 'Magna GraeciaFestival', per spiegare come una saga ...