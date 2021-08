Il post Merkel e l’incognita populista | il futuro politico della Germania

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 4 agosto 2021) I fenomeni populisti hanno messo radici anche in, una nazione notoriamente efficiente, ben organizzata e dotata di un’economia in forma smagliante. L’ultimo ciclo del populismo europeo, consolidatosi pressappoco negli annicrisi economica del 2008, è riuscito a crescere su un terreno fertile un po’ in tutta Europa. Un terreno alimentato da tre fertilizzanti: InsideOver.