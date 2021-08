Il piano della Figc per il rilancio: 500 milioni di finanziamento e meno tasse sui calciatori (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Figc è pronta a presentare al Governo il piano per il rilancio del calcio, dopo la crisi legata al Covid che ha messo in ginocchio i club professionistici italiani. In particolare, la Federazione è pronta a proporre una “concessione di garanzie e/o finanziamenti statali in relazione ad un ammontare di debito pari a 500 milioni di euro“. Un piano di finanziamenti, da vincolare a investimenti virtuosi come infrastrutture, settori giovanili e calcio femminile, che dovrebbe essere così ripartito: 360 milioni alla Serie A, 90 milioni alla Serie B e 60 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) Laè pronta a presentare al Governo ilper ildel calcio, dopo la crisi legata al Covid che ha messo in ginocchio i club professionistici italiani. In particolare, la Federazione è pronta a proporre una “concessione di garanzie e/o finanziamenti statali in relazione ad un ammontare di debito pari a 500di euro“. Undi finanziamenti, da vincolare a investimenti virtuosi come infrastrutture, settori giovanili e calcio femminile, che dovrebbe essere così ripartito: 360alla Serie A, 90alla Serie B e 60 ...

