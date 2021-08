Il nuoto è lo sport che fa meglio al cervello (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un numero crescente di ricerche suggerisce che il nuoto potrebbe essere il migliore alleato per la salute del cervello. È stato dimostrato infatti che il nuotare regolarmente migliora la memoria e le funzioni cognitive, la risposta immunitaria e l'umore, grazie all'aumento delle endorfine. Non solo, può anche aiutare a riparare i danni causati dallo stress e creare nuove connessioni neurali nel cervello aumentando le dimensioni dell'ippocampo. Il nuoto più che altri sport. Perché? Gli scienziati sono ancora impegnati a svelare come e perché il nuoto sia lo sport con più ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un numero crescente di ricerche suggerisce che ilpotrebbe essere il migliore alleato per la salute del. È stato dimostrato infatti che il nuotare regolarmente migliora la memoria e le funzioni cognitive, la risposta immunitaria e l'umore, grazie all'aumento delle endorfine. Non solo, può anche aiutare a riparare i danni causati dallo stress e creare nuove connessioni neurali nelaumentando le dimensioni dell'ippocampo. Ilpiù che altri. Perché? Gli scienziati sono ancora impegnati a svelare come e perché ilsia locon più ...

