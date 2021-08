Il Napoli non discute ancora il rinnovo con Insigne e l'agente: il motivo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo la finale di Euro2020 e la vacanza in permesso speciale post Europeo, si sono rivisti in gruppo, all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Lorenzo Insigne. Per il Capitano, sono ancora distanti discorsi legati al futuro ed al rinnovo: il Napoli, dal canto suo, non ha fretta e presenterà l'offerta adeguata al momento giusto. Perché il Napoli non ha fretta Probabilmente, gli azzurri non vogliono mettere sul piatto la questione rinnovo in quanto anche Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo, non ha ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo la finale di Euro2020 e la vacanza in permesso speciale post Europeo, si sono rivisti in gruppo, all'SSCKonami Training Center di Castel Volturno, Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Lorenzo. Per il Capitano, sonodistanti discorsi legati al futuro ed al: il, dal canto suo, non ha fretta e presenterà l'offerta adeguata al momento giusto. Perché ilnon ha fretta Probabilmente, gli azzurri non vogliono mettere sul piatto la questionein quanto anche Vincenzo Pisacane,di Lorenzo, non ha ...

