Il Governo Scozzese offre 50 mila sterline per la sua ripopolazione

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Per contrastare lo spopolamento, il, ha annunciato l’intenzione di offrire, 100 obbligazioni di £ 50.000 a giovani e famiglie che risiedono in Scozia, per rimanere o trasferirsi nelle isole e ripopolarle. Dove si trova la Scozia? La Scozia è una nazione costitutiva del Regno Unito, situata all’estremità settentrionale dell’isola di Gran Bretagna, occupa più di un terzo della superficie

Advertising

Emilgsxr : @AnarCode @Agenzia_Ansa Governo scozzese. Governo israeliano.. poi ci sono i vari autorevoli Montanari ecc . Le cos… - Emilgsxr : @AnarCode @Agenzia_Ansa Cosa ??? No mi spiace a me risultano ben altri dati . Una fonte governo scozzese più decess… - SpalCool : RT @_Velies_: @ZombieBuster5 Intanto il governo criminale (e ovviamente filo UE) scozzese: - ZombieBuster5 : RT @_Velies_: @ZombieBuster5 Intanto il governo criminale (e ovviamente filo UE) scozzese: - _Velies_ : @ZombieBuster5 Intanto il governo criminale (e ovviamente filo UE) scozzese: -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Scozzese

...dellocale di Edimburgo, Nicola Sturgeon, competente sull'emergenza sanitaria in forza della devolution, confermando un calo dei contagi da variante Delta anche in territorio. ......dellocale di Edimburgo, Nicola Sturgeon, competente sulla questione sanitaria, confermando allo stesso tempo un calo dei contagi dovuto alla variante Delta nello stesso territorio. ...Le isole non sono mai troppo popolate, ma il governo scozzese vuole incentivare la ripopolazione di alcune e per questo offre del denaro ...La Scozia si allinea dal 9 agosto all'Inghilterra sulla revoca di quasi tutte le ultime restrizioni da lockdown anti Covid. Lo ha annunciato la first minister indipendentista del governo locale di Edi ...