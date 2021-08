Il Garante della privacy ha multato Deliveroo per 2,5 milioni di euro (Di mercoledì 4 agosto 2021) (foto: Matthew Horwood/Getty Images)Il Garante della privacy ha condannato Deliveroo Italy a pagare 2,5 milioni di euro di multa per aver violato la normativa sulla privacy, lo statuto dei lavoratori e la normativa sulle tutele per chi lavora con le piattaforme digitali. Il servizio di consegne a domicilio, controllato dalla compagnia britannica Roofoods, è stato trovato colpevole di diversi illeciti, tra cui l’aver permesso l’accesso ai dati del personale ad altre società, anche extra europee, e aver effettuato una continua geolocalizzazione dei rider. Le ... Leggi su wired (Di mercoledì 4 agosto 2021) (foto: Matthew Horwood/Getty Images)Ilha condannatoItaly a pagare 2,5didi multa per aver violato la normativa sulla, lo statuto dei lavoratori e la normativa sulle tutele per chi lavora con le piattaforme digitali. Il servizio di consegne a domicilio, controllato dalla compagnia britannica Roofoods, è stato trovato colpevole di diversi illeciti, tra cui l’aver permesso l’accesso ai dati del personale ad altre società, anche extrapee, e aver effettuato una continua geolocalizzazione dei rider. Le ...

