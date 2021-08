Il femminicidio che ha aperto il dibattito sulle violenze di genere in Pakistan (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ha coinvolto due tra le famiglie più ricche del paese, e sta facendo parlare di un problema poco considerato e sempre più diffuso Leggi su ilpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ha coinvolto due tra le famiglie più ricche del paese, e sta facendo parlare di un problema poco considerato e sempre più diffuso

Advertising

Noviolenzadonne : Continua ininterrotta la scia di strepitosi privilegi che toccano alle donne per nascita. Rapita, torturata tre gio… - Alise0 : RT @ilpost: Il femminicidio che ha aperto il dibattito sulle violenze di genere in Pakistan - ilpost : Il femminicidio che ha aperto il dibattito sulle violenze di genere in Pakistan - softestcler : @_rub___ be’ per me è esagerato che per un (1) tweet provocatorio centinaia di persone abbiano cominciato ad usare… - krudesky : RT @MastriTina: @Antigon25386936 @GuidoCrosetto Allora sono tutti giornalai, perché è davvero raro che non accada. Che sia morte sul lavoro… -